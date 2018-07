Victor diz que não voltará ao 'The Voice Kids' e chama Globo de 'mentirosa'

Victor Chaves foi indiciado por agressão pela Polícia Civil. Foto: Isabella Pinheiro/Globo

Victor Chaves, integrante da dupla Victor e Léo, publicou um texto neste domingo, 2, no Instagram afirmando que não voltará ao quadro de jurados do programa The Voice Kids. O sertanejo foi afastado da atração da rede Globo em fevereiro após ter sido acusado de agredir sua mulher Poliana Bagatini, que estava grávida.

O cantor compartilhou na rede social o vídeo em que o apresentador André Marques anunciou o seu afastamento e na legenda do post negou que tenha procurado a emissora para pedir a saída do reality show infantil.

"Com esta postagem, confirmo minha tristeza diante das pessoas que, diariamente, perguntam-me carinhosamente se eu voltaria ao programa. E por aqui afirmo: Não", escreveu Victor.

"A informação de manter o programa como foi gravado foi mentirosa. Editaram minha imagem às claras e isso foi desrespeitoso e profano", afirma o cantor.

Leia o texto de Victor na íntegra:

A assessoria de imprensa da rede Globo informou que "o que a emissora tinha para dizer sobre o assunto já foi dito enquanto o programa estava no ar".