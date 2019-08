'Vi um motim se formar contra a Mara', diz Leo Dias sobre 'Fofocalizando'

Em ‘Fresh Prince Of Bel-Air’ (O Maluco No Pedaço), Will Smith era um sobrinho que morava na casa de seus tios, Phil e Vivian, vivida por Janet Hubert. A briga entre os dois ficou escancarada em 2011, quando Hubert disse ao TMZ: “Nunca terá reunião de novo, pois nunca farei alguma coisa com aquele c**** do Will”. Após uma reunião, em 2017, dos atores que viveram a família na década de 90, Janet Hubert, única que não compareceu, criticou a ocasião. “O vadio da mídia Alphonso Ribeiro (que interpretava Carlton, primo de Will) postou uma foto da chamada reunião”, disse Hubert. “Ele sempre limpou a bunda de Will”, criticou, completando: “Nunca haverá uma verdadeira reunião”.

Foto: Marcos Brindicci/Reuters / Reprodução de cena de 'O Maluco No Pedaço' / Youtube)