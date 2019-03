'Vi comentários racistas de uma pessoa', diz Danrley, do 'BBB 19'

Vanderson foi desclassificado do 'BBB 19' após ser intimado para depor em uma delegacia no Rio de Janeiro. Três mulheres que afirmavam ter se relacionado com ele no passado fizeram acusações de estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor. Ao sair da casa, afirmou: "Sei que rolaram algumas histórias estranhas, mas isso é bobagem, né? Cada um fala o que quer, mas só existe uma verdade na vida. As verdades surgirão. [...] Mentira não passa."

Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação