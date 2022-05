Vestida de sereia, Katy Perry cai da cadeira em 'American Idol'

A cantora Katy Perry apareceu vestida como Ariel, de 'A Pequena Sereia', durante o 'American Idol' deste domingo, 1º. Foto: Instagram/@katyperry

A cantora Katy Perry foi o assunto deste domingo, 1º, durante a transmissão do programa American Idol. Katy surgiu vestida de Ariel, protagonista do filme A Pequena Sereia, e, em determinado momento do reality musical, caiu da cadeira e teve que contar com a ajuda dos outros jurados para se levantar.

A artista divide o júri do programa com os cantores Lionel Richie e Luke Bryan. O tema da transmissão em que Katy levou o "tombo" era "noite da Disney" e os participantes deveriam cantar músicas de filmes da companhia.

Ryan Seacrest, o apresentador do American Idol, estava introduzindo o programa quando foi possível ouvir o "estrondo". A câmera focou na mesa dos jurados e Katy apareceu caída enquanto Richie e Bryan riam e tentavam ajudá-la a se levantar.

Seacrest perguntou se ela estava bem e, enquanto era levantada, a cantora foi aplaudida pelo público. Katy chegou a compartilhar o momento no Instagram. "Virando suas barbatanas você não vai muito longe", escreveu.

Ela ainda brincou sobre o garfo que fazia parte da fantasia. "Arraste para ver o que quase matou acidentalmente Lionel Richie", disse em referência a uma foto do objeto.

Assista ao momento:

A cantora também compartilhou registros das dificuldades que teve para lidar com o figurino. Em uma das fotos, Katy aparece deitada no chão do camarim enquanto cinco pessoas a ajudavam a vestir a cauda de sereia.

Para entrar no palco, a artista ainda teve de ser levada em um "carrinho de mão" pelos outros jurados.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais