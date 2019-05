Veruska Boechat fala sobre fazer quadro em programa na Band: 'tudo aqui tem a cara do meu marido'

Ricardo Boechat e Veruska Seibel Boechat em 2017. Foto: Silvana Garzaro / Estadão

Veruska Seibel Boechat, viúva do jornalista Ricardo Boechat, falou sobre a importância do quadro Doce Veruska, que apresentará no Aqui na Band, em sua vida. O programa matinal estreia na Band na próxima segunda-feira, 27, e contará com Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe.

Em seu quadro, que irá ao ar uma vez por semana, Veruska abordará "temas de família, superação e histórias de mulheres batalhadoras".

Em entrevista ao Portal da Band publicada nesta quinta-feira, 23, a jornalista falou sobre o fato de trabalhar na mesma emissora em que Boechat passou tantos anos: "É um misto de emoções porque aqui tudo tem a cara do meu marido. A Band me salvou com esse convite. Eu precisava disso porque tenho de ser o pilar e um exemplo para as minhas filhas, já que agora elas só têm a mim".

A jornalista ainda agradeceu o apoio que tem recebido após a perda: "Nas redes sociais ninguém me xinga, o que é uma coisa impressionante. As pessoas realmente são gentis, torcem por mim, perguntam pelas minhas filhas. [...] Isso me ajudou a ficar de pé. O carinho que vinha para ele sobrou para mim, de brinde".

Em uma postagem em seu Instagram na quarta-feira, 22, a jornalista ressaltou o fato de "voltar a trabalhar depois de 14 anos dedicada integralmente ao meu marido e às minhas filhas. E é para fazer o bem na TV, ajudar pessoas".

"Estou muito grata e feliz com a chance de provar para minhas filhas que apesar da nossa perda, podemos seguir de pé", prosseguiu a mãe de Valentina, 13, e Catarina, 11.

Ricardo Boechat morreu em 11 de fevereiro de 2019, após o helicóptero em que estava ter caído em cima de um caminhão que trafegava pelo Rodoanel, em São Paulo.

Confira a publicação feita por Veruska Seibel Boechat abaixo:

Aqui na Band

A ideia do Aqui na Band é trazer Silvia Poppovic e Lacombe comentando os principais assuntos do dia, além de realizar entrevistas e discutir temas ligados ao comportamento.

O programa ainda contará com colunistas como o médico Fernando Gomes, o blogueiro Nana Rude (atualmente no ar em O Aprendiz, reality show da emissora), a consultora de imagem Nathalia Batista. Além disso, haverá a presença diária de chef Luiza Hoffmann na parte gastronômica.

Para assuntos jurídicos, o especialista em direitos do consumidor Sérgio Tannuri, e as especialistas em direito de família Gabriela Manssur e Ana Paula Gimenez, que abordarão temas como violência doméstica, pensão alimentícia, divórcio e alienação parental.

A direção do Aqui na Band fica por parte de Vildomar Batista, conhecido por ter passado anos na Record TV, emissora em que ficou à frente de programas como o Hoje em Dia.

O Aqui na Band vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 11h, na Band.