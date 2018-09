Versão histórica de 'Doctor Who' com mulher como protagonista estreia em outubro

A atriz Jodie Whittaker, que interpreta Doctor Who na 11ª temporada da série. Foto: Divulgação

No dia 7 de outubro de 2018, o mundo conhecerá a primeira versão de Doctor Who com uma protagonista feminina. A atriz Jodie Whittaker assume o papel como a ‘Senhora do Tempo’.

Em uma nave espacial, uma espécie de máquina do tempo, a ‘Tardis’, Jodie atravessará as barreiras do espaço e do tempo, criando aventuras com seus companheiros e passando por diversos mundos. Jodie Whittaker tem 36 anos e é a 13ª pessoa a interpretar Doctor Who desde que a série de TV começou, em 1963, pela rede britânica BBC.

“É um mundo animador para se estar. É muito novo a cada dia para mim. Não há papel que eu tenha interpretado que já chegou, ou chegará, perto disso. É uma alegria absoluta”, revelou Whittaker, em entrevista à Reuters.

Jodie Whittaker, a nova "The Doctor". Foto: REUTERS/Mike Blake

O primeiro episódio da 11ª temporada, de acordo com informações do jornal britânico Metro, se chamará Woman Who Fell To Earth. Esta fase da saga de Doctor Who terá 10 capítulos, com direito a especial de Natal.

No Brasil, a produção com Jodie Whittaker será transmitida através da plataforma de streaming Crackle.

Assista ao trailer: