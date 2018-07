'Verdades Secretas' leva o Emmy Internacional de melhor novela

'Verdades Secretas' levou o prêmio de melhor novela no Emmy Internacional Foto: Divulgação/Globo

O Brasil, mais uma vez, saiu do Emmy Internacional com um troféu em mãos. Verdades Secretas, de Walcyr Carrasco, desbancou suas adversárias e foi eleita a melhor novela. A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro, também concorria nesta categoria.

"Verdades Secretas foi uma novela onde mergulhei profundamente, um trabalho feito com a alma. A direção e o elenco também deram esse mergulho para dar vida aos personagens. Foi uma novela inovadora, que trouxe assuntos polêmicos, como a prostituição no mundo da moda - o famoso book rosa - e a destruição humana causada pelo crack. Foi libertador escrevê-la. Em si só, uma viagem profunda ao meu interior como artista", disse o autor.

Além de Walcyr, a comitiva brasileira que recebeu o prêmio contava com as atrizes Camila Queiroz, Grazi Massafera, Guilhermina Guinle e Agatha Moreira, além dos diretores Allan Fiterman, André Felipe Binder e Natalia Grimberg, a produtora de elenco Bruna Bueno.

Grazi Massafera, que concorria na categoria Melhor Atriz, não levou o troféu por seu trabalho na trama de Walcyr Carrasco. Ela imaginava que o prêmio ficaria com a atriz Judi Dench, mas a vitoriosa na categoria foi a alemã Christiane Paul.

Alexandre Nero foi indicado ao prêmio de Melhor Ator por seu trabalho em A Regra do Jogo, mas perdeu para o veterano Dustin Hoffman. O Brasil também concorria com outras três produções, o reality Adotada (MTV), o humorístico Zorra (Globo) e a série Os Experientes (Globo), que também ficaram sem troféus.

Confira a lista dos vencedores:

Melhor ator

Dustin Hoffman (Um Amor de Estimação) - Reino Unido VENCEDOR

Alexandre Nero (A Regra do Jogo) - Brasil

Florian Stetter (Nu Entre Lobos) - Alemanha

James Wen (Echoes of Time) - Cingapura

Melhor atriz

Judi Dench (Um Amor de Estimação) - Reino Unido

Jodi Sta. Maria (Pangako Sa'Yo) - Filipinas

Grazi Massafera (Verdades Secretas) - Brasil

Christiane Paul (Under the Radar) - Alemanha VENCEDOR

Comédia

Dix Pour Cent - França

Hoff the Record - Reino Unido VENCEDOR

Puppet Nation ZA - África do Sul

Zorra - Brasil

Novela

30 Vies - Canadá

Bridges of Love - Filipinas

A Regra do Jogo - Brasil

Verdades Secretas - Brasil VENCEDOR

Minissérie

Capital - Reino Unido VENCEDOR

Nu Entre Lobos - Alemanha

Os Experientes - Brasil

Splash Splash Love - Coreia do Sul

Programa de Entretenimento não-roteirizado

Adotada - Brasil

Allt För Sverige - Suécia VENCEDOR

Gogglebox - Reino Unido

I Can See Your Voice - Coreia do Sul

Programa Artístico

Gabo: A Criação de Gabriel García Márquez - Colômbia

Gérard Depardieu, Grandeur Nature - França

Interrupt this Program - Canadá

The Man Who Shot Hiroshima - Japão VENCEDOR

Documentário

Gong Gam: Mom & Clarinet - Coreia do Sul

Madres de Plaza de Mayo - La Historia - Argentina

My Son the Jihadi - Reino Unido

Guerra de Mentiras - Alemanha VENCEDOR

Drama

19-2 - Canadá

La Casa del Mar - Argentina

Deutschland 83 - Alemanha VENCEDOR

Waiting for Jasmin - Emirados Árabes

Programa não anglófono do Horário Nobre

Asombrosamente - Estados Unidos

La Banda - Estados Unidos

Francisco, El Jesuita - Estados Unidos VENCEDOR

Un Viaje con Fidel - Estados Unidos