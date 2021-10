‘Verdades Secretas II’: autor Walcyr Carrasco fala sobre a nova trama da novela

'Verdades Secretas II' estreia em 20 de outubro no Globoplay Foto: TV Globo

Nesta quarta-feira, 20, chega à Globoplay os 10 primeiros capítulos da novela Verdades Secretas II. Autor da premiada novela de 2015, atualmente no ar na TV Globo, e da continuação produzida para o streaming, Walcyr Carrasco revelou o que o público pode esperar da nova trama.

“O extraordinário sucesso de Verdades Secretas e o desejo do público de assistir à continuação da história foi o que mais me motivou para escrever esta nova temporada”, disse o autor, acrescentando que o desafio maior em realizar a sequência é “manter a trama viva e surpreendente”.

Walcyr contou como decidiu quais personagens de Verdades Secretas estariam na segunda parte da novela. “Os critérios foram determinados pela dramaturgia. Ou seja, com quem a história continuaria, quais personagens tinham histórias que possibilitavam sequência. Cada temporada tem uma história diferente, mas juntas elas se entrelaçam.”

O autor de 'Verdades Secretas II', Walcyr Carrasco Foto: TV Globo/Victor Pollak

A trama se passa no submundo escondido sob o glamour da moda, do luxo e do poder, onde os personagens fazem de tudo para manter seus segredos. “A vida é que move a todos, porque todo mundo tem sua verdade secreta, mesmo que escondida no fundo do coração”, reflete Carrasco.

Questões polêmicas ligadas à realidade das agências de modelos, como drogas e prostituição, continuam sendo abordadas, agora de uma perspectiva diferente. “A questão da venda do corpo pode ultrapassar os limites do que é psicológica e fisicamente saudável”, analisou o escritor. “Acho importante falar da droga que a pessoa toma sem ter consciência do perigo, como no caso de alguns remédios de emagrecimento, por exemplo. Esse é o principal alerta, além da dependência química.”

Verdades Secretas II estreia amanhã, com direção de Amora Mautner. “O público será surpreendido por novos aspectos da misteriosa Angel e novas histórias envolvendo a agência, com os lançamentos de jovens atores”, concluiu Walcyr Carrasco.

Assista ao trailer: