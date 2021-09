‘Verdades Secretas 2' tem primeiro teaser com briga entre Angel e Giovanna

Angel (Camila Queiroz) e Giovanna (Agatha Moreira) tem embate por causa da morte de Alex Foto: Globoplay

Na continuação da novela de Walcyr Carrasco, Verdades Secretas 2, Angel (Camila Queiroz) vai tentar provar que Giovanna (Agatha Moreira) matou seu pai. Uma briga entre a filha de Alex (Rodrigo Lombardi) e a modelo esquenta o novo teaser da produção da Globoplay, divulgado nesta quinta-feira, 23.

No embate, a filha do empresário deixa claro que tem certeza de que o pai foi assassinado pela modelo e que ela vai fazer de tudo para provar as suas suspeitas.

Quem vai ajudar Angel é seu par na temporada, o personagem de Romulo Estrela. O casal aparece em uma cena provocadora no vídeo. Também é possível ver o novo visual do Visky (Rainer Cadete) e um desfile luxuoso que marca o mundo da moda na trama.

Personagens marcantes estão de volta e novos rostos aparecem na segunda temporada de Verdades Secretas 2. Assista ao teaser: