‘Verão 90’ irá homenagear Mamonas Assassinas na reta final da novela

Na reta final, Verão 90 fará uma homenagem aos Mamonas Assassinas. Todos os integrantes da banda morreram em um trágico acidente aéreo em 1996, no auge da carreira.

A novela da TV Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral, é ambientada no Rio de Janeiro da década de 1990, com direito a lugares frequentados assiduamente por jovens, como a Galeria Alaska e a boate Dr. Smith, além de elementos típicos como orelhões amarelos e as placas de rua da época. A vestimenta, os trejeitos e as falas também foram cuidadosamente elaborados para dar vida a trama.

No último capítulo da novela, Manu, personagem de Isabelle Drummond, e João, papel do ator Rafael Vitti, partem para a lua de mel com a típica Brasília amarela, igual ao carro usado no histórico clipe de Pelados em Santos.

A cena deve se transformar em desenho animado e passar pela cidade do Rio de Janeiro. De acordo com informações do jornal Extra, o episódio termina com a seguinte frase escrita pelas autoras: “E na Brasília voando sobre a nossa cidade que resiste e insiste em ser maravilhosa”.

