'Verão 90': abertura tem referência a Silvio Santos; veja outras

À esquerda, trecho da abertura de 'Verão 90'; à direita, o 'Pião da Casa Própria', de Silvio Santos. Foto: Reprodução de 'Verão 90' (2019) / Globo | Reprodução de 'Pião da Casa Própria' / SBT

A nova novela das 7, Verão 90 estreou na última terça-feira, 29, com uma temática totalmente voltada aos anos 1990. Em sua abertura, diversas referências à década puderam ser vistas. Entre elas, até mesmo um quadro apresentado por Silvio Santos: o Pião da Casa Própria.

Quem não se lembra do quadro em que Silvio Santos pedia aos participantes que girassem o 'pião' para que, dependendo do número em que ele parasse, recebessem prêmios? Tudo sempre embalado por uma característica trilha sonora.

Criado em década anteriores, o quadro voltou ao ar em 1991, após um hiato de dois anos, com o retorno do Festival da Casa Própria à programação do SBT, onde permaneceu até 1998, sendo posteriormente remanejado para o programa Tentação.

Apesar de não haver citação direta ao SBT, internautas apontaram a referência ao 'Pião da Casa Própria' na abertura de 'Verão 90'. Foto: Reprodução de 'Verão 90' (2019) / Globo

Confira a abertura de Verão 90, a nova novela das 7 da Globo, ao som de Pump Up The Jam, do Technotronic:

Relembre um trecho do quadro Pião da Casa Própria, de Silvio Santos:

Referências na abertura de Verão 90

Diversos internautas se animaram em compartilhar as referências encontradas na abertura de Verão 90. Entre elas, boy bands, aberturas de seriados, videogames e até mesmo os conhecidos comerciais das facas Ginsu.

Confira algumas referências da abertura de Verão 90 apontadas por internautas abaixo: