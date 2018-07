Ventríloqua de 12 anos vence programa norte-americano de talentos

Darci Lynne, de 12 anos, na expectativa para o anúncio da vencedora de 'America's Got Talent'. Foto: Reprodução de cena de 'America's Got Talent'/Youtube

Depois de surpreender o mundo todo com a arte da ventriloquia, Darci Lynne, de 12 anos, venceu a última temporada de America's Got Talent e levou o prêmio de US$ 1 milhão.

Leia também: Ventríloqua de 12 anos é aplaudida de pé em programa americano

A garota estava na disputa com Angelica Hale, que também impressionou ao longo da temporada com uma voz poderosa.

Ao ouvir o resultado da votação, Darci foi às lágrimas, visivelmente emocionada. Agora, ela fará um show em Las Vegas como parte da premiação.

Veja o anúncio da prêmio:

Com a participação no programa, ela esperava que as pessoas conhecessem mais sobre a ventriloquia, uma forma de manter essa arte viva. Durante o programa, Darci conheceu um dos maiores ventriloquistas do mundo, Jeff Dunham, que se disse muito orgulhoso dela e de tudo o que ela tem feito.

Depois, a menina se apresentou ao lado de Terry Fator e seu boneco-tartaruga, vencedor da segunda temporada de America's Got Talent. Darci se apresentou com vários bonecos diferentes ao longo da temporada, conquistou os jurados, o público e foi o que lhe rendeu a premiação.