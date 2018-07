Ex-cooperados desconfiam de Tereza e Miguel em 'Velho Chico'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Ex-cooperados desconfiam de Tereza e Miguel

Segunda-feira, 30 de maio

Afrânio discute com Iolanda. Tereza e Miguel falam com ex-cooperados e produtores. Miguel questiona Afrânio sobre a noite em que saíram juntos. Bento conversa com os alunos de Beatriz. Isabel avisa a Piedade e Josefa que receberam mais uma encomenda. Luzia gosta de saber que Santo desprezou Tereza. Olívia explica a Lucas uma nova forma de lidar com a terra. Os ex-cooperados e produtores desconfiam de Tereza e Miguel. Afrânio encontra Santo no bar de Chico Criatura e os dois se enfrentam. Bento leva Beatriz e seus alunos até a prefeitura. Martim volta para a fazenda.

Santo incentiva Olívia a não desistir do projeto

Terça-feira, 31 de maio

Todos cumprimentam Martim com emoção. Afrânio tenta obrigar Chico Criatura a revelar sua conversa com Santo. Santo incentiva Olívia a não desistir de seu projeto. Bento afirma a Beatriz que o prefeito Raimundo não cumprirá a promessa que fez às crianças. Martim conforta Encarnação. Iolanda teme a reação de Afrânio ao encontrar Martim. Santo manda Lucas tirar cópias de todos os contratos dos associados. Carlos Eduardo fica irritado ao ver que Martim voltou para casa. Santo vai com Bento até a fazenda de Edenilson. Iolanda admira Tereza, Miguel e Martim juntos no Rio São Francisco.

Carlos Eduardo discute com Tereza

Quarta-feira, 01 de junho

Afrânio descobre que Santo foi buscar a safra de frutas na fazenda de Edenilson e fica furioso. O delegado Germano impede Afrânio de atacar Santo. Padre Benício conta para Chico Criatura que Martim voltou para casa. Martim e Iolanda se divertem no Rio São Francisco. Carlos Eduardo discute com Tereza. Carlos Eduardo tenta convencer Miguel a se afastar de Martim. Afrânio faz ameaças a Santo. O prefeito Raimundo indica o antigo delegado Queiroz para assumir um cargo público. Santo se vangloria de sua vitória contra Afrânio. Martim pede para Iolanda cantar para ele no teatro da fazenda. Afrânio e Martim se encontram.

Tereza descobre que seu pai confrontou Santo

Quinta-feira, 02 de junho

Afrânio ameaça Martim e Iolanda enfrenta o marido. Carlos Eduardo briga com Tereza por causa de Martim. Cícero conversa com Martim. Encarnação implora que Afrânio não cumpra a promessa que fez contra o filho. Miguel e Tereza procuram Martim pela fazenda. Cícero avisa que Martim foi embora. Isabel implica com Olívia por causa de Miguel. Caruê foge da escola e Beatriz vai atrás do aluno. Tereza descobre que seu pai confrontou Santo. Martim quase atropela Caruê na estrada.

Afrânio diz que ajudará os ex-cooperados

Sexta-feira, 03 de junho

Beatriz impede o acidente. Encarnação e Tereza rezam pelo retorno de Martim. Beatriz e Martim discutem e vão para a delegacia. Tereza sonda Afrânio sobre sua briga com Santo. Afrânio diz que ajudará os ex-cooperados e Tereza se surpreende. Queiroz descobre que Martim está na delegacia. Carlos fala para Tereza que mandou Miguel procurar por Martim na cidade. Olívia fica nervosa ao ver Miguel no bar de Chico Criatura. Beatriz explica para Bento por que estava na delegacia. Queiroz pede para Chico Criatura contar sobre a briga que Martim teve com Afrânio.

Lucas vê Olívia e Miguel conversando na estrada

Sábado, 04 de junho

Lucas vê Olívia e Miguel conversando na estrada. Beatriz decide passar a noite com Bento. Martim pensa em Beatriz. Cícero desconfia do interesse de Tereza pela confusão entre Afrânio e Santo. Carlos Eduardo insinua que Martim pode ser uma má influência para Miguel. Dalva vai ao quarto de Cícero. Miguel não comenta com Tereza sobre o seu encontro com Olívia. Luzia teme uma represália do coronel Saruê contra Santo. Chico Criatura se espanta ao ver Martim em seu bar. Queiroz pensa em avisar a Afrânio sobre o paradeiro do filho. Afrânio tem pesadelos.