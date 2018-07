Santo procura por Tereza ao saber que está na cidade em 'Velho Chico'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Santo procura por Tereza ao saber que está na cidade

Segunda-feira, 06 de junho

Chico Criatura se emociona ao ver Martim. Cícero expulsa Dalva de seu quarto. Queiroz diz para Afrânio onde Martim está. Padre Benício avisa a Tereza que Afrânio e Martim estão conversando no bar. Iolanda se desespera ao saber que o marido e o filho estão sozinhos. Afrânio e Martim se enfrentam. Padre Benício e Miguel se surpreendem com a reação de Encarnação. Tereza chega ao bar de Chico Criatura. Santo procura por Tereza ao saber que ela está na cidade. Carlos Eduardo vê Santo confortando Tereza. Bento deixa Beatriz na escola. Santo discute com Carlos Eduardo, e Miguel se surpreende.

Santo proíbe Olívia de se aproximar de Miguel

Terça-feira, 07 de junho

Afrânio e Martim firmam um acordo. Tereza, Iolanda, Miguel e Chico Criatura acolhem Martim. Beatriz tenta descobrir o motivo da ausência de Caruê na escola. Lucas atrapalha uma conversa entre Bento e Santo sobre Tereza. Martim fala sobre o acerto que fez com Afrânio. Carlos Eduardo discute com Tereza. Santo proíbe Olívia de se aproximar de Miguel. Bento aconselha Luzia a tomar cuidado com o ciúme de Santo. Piedade pede para Bento procurar Zé Pirangueiro. Afrânio se surpreende com o elogio que recebe de Encarnação. Cícero teme que Afrânio brigue novamente com Martim. Carlos Eduardo faz insinuações contra Martim para Afrânio. Miguel questiona o verdadeiro motivo pelo qual Martim deixou a fazenda.

Tereza não se entende com Carlos Eduardo

Quarta-feira, 08 de junho

Martim não responde ao questionamento de Miguel e pede que Chico Criatura não conte ao sobrinho a razão de sua partida. Encarnação elogia Iolanda. Tereza não consegue se entender com Carlos Eduardo. Miguel conhece Ceci e fica encantado com seus conhecimentos sobre plantas. Encarnação implica com Carlos Eduardo. Ceci diz que levará Miguel para conhecer sua plantação. Santo e Bento procuram por Zé Pirangueiro pelo rio. Ceci se apressa em ir embora ao ver Martim no bar de Chico Criatura. Martim procura Beatriz na escola. Santo e Bento encontram Zé Pirangueiro. Miguel tenta se aproximar de Olívia.

Santo conta a Bento que não esqueceu Tereza

Quinta-feira, 09 de junho

Olívia foge de Miguel. Encarnação revela a Padre Benício seu desejo de ver Afrânio abandonar o título de coronel Saruê. Cícero afirma que não deixará ninguém afastá-lo de Tereza. Iolanda aconselha a enteada a conversar com Santo. Santo confidencia a Bento que não esqueceu Tereza. Olívia sugere a Lucas que chamem Miguel para ajudar na cooperativa. Martim espera Beatriz na porta da escola. Bento comenta com Chico Criatura sobre a tristeza de Zé Pirangueiro. Olívia convence Lucas a procurar Miguel. Martim tenta falar com Bento. Olívia provoca Miguel para convencê-lo a aceitar sua proposta. Cícero vê Santo e Tereza na igreja.

Cícero ataca Santo e Martim o ajuda

Sexta-feira, 10 de junho

Olívia reclama de Miguel ter hesitado em aceitar sua proposta. Martim tenta convencer o sobrinho a trabalhar com Olívia. Cícero invade a igreja. Santo e Tereza têm uma conversa séria. Martim implica com Miguel ao saber de quem Olívia é filha. Cícero ataca Santo, e Martim o ajuda. Ceci comenta com Beatriz sobre suas impressões de Martim. Santo elogia Martim, e Chico Criatura se surpreende. Cícero conta para Afrânio que brigou com Santo. Beatriz desiste de sair com Bento, e Ceci a repreende. Tereza tira satisfações com Cícero por sua briga com Santo. Afrânio faz um acordo com três ex-cooperados. Beatriz comenta com Bento seu receio de jantar com sua família. Dalva fica penalizada com a tristeza de Cícero. Afrânio discute com Miguel.

Afrânio pede explicações de Tereza sobre Santo

Sábado, 11 de junho

Luzia se incomoda com Beatriz. Tereza tenta convencer Miguel a se entender com o avô. Iolanda conforta Afrânio. Martim aparece na fazenda sem que ninguém perceba. Piedade e Beatriz conversam após o jantar. Luzia não consegue impedir Olívia de ir para a cidade. Piedade compara Beatriz com Eulália e a deixa constrangida. Luzia faz uma insinuação sobre Tereza, e Santo se irrita. Tereza tenta se aconselhar com Carlos Eduardo. Martim convence Iolanda a cantar no bar de Chico Criatura. Afrânio cobra de Tereza uma explicação por ter se encontrado com Santo.