Veja repercussão de apresentadores após segunda-feira de estreias

Nesta segunda-feira, 30, diversas estreias chamaram atenção na TV aberta. O Se Joga, novo programa de Fernanda Gentil, foi ao ar pela 1ª vez. Maju Coutinho, que já apresentou o Jornal Hoje em diversas ocasiões, fez sua estreia como titular da bancada. Geraldo Luís voltou ao Balanço Geral, da Record TV, após seis anos longe do programa.

Além disso, o remake de Éramos Seis teve seu 1º capítulo exibido no horário da novela das 6 da Globo.

Confira abaixo a reação dos apresentadores e artistas sobre suas respectivas estreias:

Maju Coutinho como titular do Jornal Hoje

Maju Coutinho, que estreou no Jornal Hoje após Sandra Annenberg ter ido para o Globo Repórter com a aposentadoria de Sérgio Chapelin, postou uma foto ao lado de um bolo azul: "Bolinho pós-estreia em casa".

Antes, agradeceu à equipe do telejornal: "Fiquei muito feliz com o resultado que conseguimos hoje. Sei que o caminho se faz ao caminhar. É um processo. Vamos em frente. Acertando, errando, corrigindo, construindo. Agradeço a audiência de todos".

Se joga

Fernanda Gentil não deu bola às críticas recebidas pela estreia do Se Joga e repostou diversos stories enviados por fãs elogiando o programa em seu Instagram.

A apresentadora ainda mandou um recado para Paolla Oliveira, que participou da atração: "Que honra essa presença na estreia! A gente que agradece".

Seus colegas Fabiana Karla e Érico Brás não se manifestaram nas redes sociais após a estreia. O humorista Paulo Vieira, por sua vez, compartilhou alguns elogios de fãs sobre seu quadro no Se Joga.

Geraldo Luís no Balanço Geral

Geraldo Luís, que reassumiu o Balanço Geral após Reinaldo Gottino pedir demissão da Record TV e ir para a CNN Brasil, gravou stories após a estreia: "E aí, faço o que? Só agradeço vocês? Se eu falar 'obrigado' é muito pouco diante de tudo que vocês nos deram hoje."

"Voltei para o Balanço [Geral] seis anos depois, um desafio profissional gigante. Quero agradecer o abraço que São Paulo me deu, pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. Muito feliz pela forma com que vocês, de novo, abriram as portas [para mim]", prosseguiu.

Éramos Seis

Os protagonistas Gloria Pires e Antonio Calloni postaram stories em seus respectivos perfis no Instagram após a estreia de Éramos Seis. "Um aprendizado e uma honra trabalhar com este elenco fantástico", escreveu o ator. Clique aqui para ler uma entrevista com os dois atores.

A história de Éramos Seis já passou por diversas versões na TV brasileira. O remake de 2019 da Globo é baseado na versão de 1994, que foi escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho. Confira abaixo as diferenças entre as duas versões:

