Veja quem são os seis imunizados do Big Brother Brasil

Filho do cantor Fábio Jr., Fiuk foi o mais votado para ser imunizado no primeiro Paredão Foto: Globo / Divulgação

Na primeira votação do Big Brother Brasil 2021, o público escolheu 6 participantes para imunizar, sendo 3 do Grupo Pipoca e 3 do Camarote. O resultado saiu no Fantástico neste domingo, 24. Entre os famosos estão Fiuk - como o participante mais votado -, Viih Tube e Projota. Dos ‘anônimos’, os vencedores foram Lumena, Juliette e Arthur. O reality show começa hoje na Globo.

O grupo escolhido ganhou imunidade e precisará chegar a um consenso para indicar alguém para o primeiro Paredão. O elenco conta com 20 participantes e será a edição mais longa do BBB, com 100 dias de confinamento.

Além do resultado da votação, o apresentador Tiago Leifert fez um tour pela nova casa. Desta vez, as cozinhas da Xepa e do VIP estão lado a lado e a academia ganhou uma área de convivência com lounge e bar. As novidades virtuais ficam por conta de um aplicativo de paquera chamado Flecha para ajudar os brothers e sisters na paquera, além do Podcast do Líder.