Veja quem são os participantes mais rejeitados da história do 'BBB'

Nego Di (2021), Aline Cristina (2005) e Patrícia (2018) foram os participantes com maior rejeição do BBB Foto: Reprodução/GloboPlay

Nesta terça-feira, 16, Nego Di fez história no Big Brother Brasil ao ser eliminado com 98,76% dos votos do público. O recorde de rejeição pertencia há 15 anos a Aline Cristina, do BBB5, que saiu da casa com 95% dos votos no Paredão duplo contra Grazi Massafera. A vilã foi considerada falsa pelo público. Em 2018, a ex-BBB ganhou ação contra a Globo para que a emissora apagasse todos os conteúdos relacionados a ela do desativado site Ego.

Já Nego Di foi considerado o maior vilão do BBB ao se virar contra seu parceiro Lucas Penteado, que o ajudou a vencer as duas primeiras provas e se tornar líder, mas na semana seguinte ele usou seu poder para vetar o brother de participar de uma prova e ainda disparou um discurso sobre decepção para afastar o ex-amigo. Depois disso, foi uma sequência de alianças erradas, discursos ofensivos e piadas sem graça que lhe renderam a coroa de maior rejeitado do reality.

A terceira participante mais votada foi Patrícia Leitte, em 2018, eliminada com 94,26% em um paredão triplo, depois de brigar com Gleici, que foi a campeã daquele ano. O BBB18 ainda tem mais dois nomes na lista dos 10 mais rejeitados do programa.

Confira abaixo a lista completa dos participantes eliminados com as maiores rejeições do BBB: