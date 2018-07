Veja quais artistas participarão da nova temporada do 'Popstar'

Elenco do 'PopStar' reunido: Jeniffer Nascimento, Sérgio Guizé, Klara Castanho, Renata Capucci, Eri Johnson, Fafy Siqueira, Fernando Caruso, Carol Trentini, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch e Jonathan Azevedo, acompanhados da apresentadora Taís Araújo e de Tiago Abravanel. Foto: Sérgio Zialis / Globo / Divulgação

A Globo divulgou a lista com os participantes da segunda temporada do reality musical Popstar, programa no qual artistas de outras áreas se arriscam como cantores disputando a preferência do público.

Apesar de a maioria do elenco ser composto por atores, teremos a presença da modelo Carol Trentini, da jornalista Renata Capucci e dos humoristas Fernando Caruso e Fafy Siqueira. "Achei que tinha sido convidado porque era o comediante, mas o Eri Johnson e a Fafy também estão nesse time", brincou Caruso.

Do mundo da dramaturgia vêm Eri Johnson, Fábio Lago, Jonathan Azevedo, Klara Castanho, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Jeniffer Nascimento e Sérgio Guizé.

VEJA TAMBÉM: Relembre as intrigas do programa Popstar

Samantha Schmütz também fará parte do elenco. Em 2017, após participação no Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, ela se envolveu em uma discussão com Miguel Falabella, ao afirmar que já seria uma cantora, mesmo que o jurado alegasse que não. Relembre o caso aqui.

Em entrevista ao E+ em fevereiro de 2018, inclusive, Samantha revelou que sonha ganhar um Grammy como cantora. Confira a entrevista completa clicando aqui.

Lua Blanco, que participou da versão da novela Rebelde feita no Brasil pela Record TV, contou: "Estou com o coração na boca! Nunca fiz nada eliminatório, nenhum concurso musical. Passei a adolescência assistindo competições musicais gringas e pensando como é que seria fazer um negócio desses. Agora vou descobrir".

A estreia do programa está prevista para o mês de setembro, e contará com a estreia de Taís Araújo como apresentadora da atração, substituindo Fernanda Lima.