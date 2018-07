Veja os destaques do primeiro dia da San Diego Comic-Con

Começou na quinta-feira, 19, a San Diego Comic-Con, a principal conferência da cultura pop do planeta. O que começou como um evento de quadrinhos, em 1970, hoje se tornou uma plataforma onde estúdios e emissoras aproveitam para anunciar novidades da televisão e ainda divulgar trailers das estreias que acontecerão nos próximos meses.

Acompanhe algumas das principais notícias que foram anunciadas no primeiro dia do evento.

DC divulga o primeiro trailer de Titans

Após fotos do set de filmagens e artes conceituais vazarem, a DC divulgou o primeiro trailer de Titans, série que irá estrear na plataforma de streaming da editora de quadrinhos acompanhando a história do grupo de heróis liderados pelo Robin (Brenton Thwaites), ex-ajudante do Batman que deixa o vigilante após achar seus métodos muito leves.

Com classificação etária definida para adultos, o trailer também mostra como Robin encontrou Ravena (Teagan Croft) e irá ajudá-la a tentar expulsar o demônio que existe dentro do seu corpo. Aparecem também Estelar (Anna Diop) e Mutano (Ryan Potter), os outros membros do grupo.

Veja abaixo.

Andrew Lincoln deixará The Walking Dead

Robert Kirkman, criador dos quadrinhos The Walking Dead, confirmou em entrevista para o cineasta Kevin Smith que essa será a última temporada de Andrew Lincoln, intérprete do protagonista Rick Grimes, na produção. “Parece que sim”, riu Kirkman quando perguntado diretamente sobre os rumores da saída de Lincoln. “Nós temos algo grande preparado para o Rick na série, não quero dar nenhum spoiler, mas ele vai sair de forma que faça jus ao legado que Andrew criou”, continuou.

Assista à entrevista abaixo.

Lucasfilm irá concluir Star Wars: The Clone Wars

Uma das consequências da aquisição da Lucasfilm pela Disney foi o fim do acordo que o estúdio tinha com o canal Cartoon Network para a produção da popular série Star Wars: The Clone Wars, que narrou a guerra que aconteceu entre os filmes O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith.

O criador da animação, Dave Filoni, sempre disse que o fim abrupto da série em 2014 o impediu de terminá-la como queria. Os fãs nunca desistiram de tentar fazer a série voltar ao ar e a Lucasfilm agora anunciou que finalmente vai finalizá-la. Após um acordo com o Cartoon Network para reaver os direitos da produção, 12 episódios serão feitos para fechar a animação. Ainda não há data de estreia, mas os novos capítulos serão veiculados na nova plataforma de streaming da Disney.

Veja o trailer.

Primeiro trailer da nova temporada de Doctor Who

A atriz britânica Jodie Whittaker foi oficialmente apresentada para o público como a nova Doctor e o público da San Diego Comic-Con assistiu o primeiro trailer da nova temporada da série, que deve estrear no segundo semestre. Sem dar muitos detalhes do que vai acontecer, o novo showrunner Chris Chibnall disse aos fãs da produção britânica que quer modernizá-la sem perder o espírito que faz Doctor Who perdurar por mais de 50 anos na televisão.

Assista ao primeiro trailer.

Netflix lança primeiro trailer da segunda temporada de Punho de Ferro

Mesmo com uma reação ruim do público e da crítica, a Netflix decidiu renovar a série Punho de Ferro, da série de produções baseadas em quadrinhos da Marvel que a plataforma de streaming está bancando, para uma segunda temporada. Raven Metzner assumiu como o produtor responsável e afirmou que o objetivo é focar na ação.

A segunda temporada de Punho de Ferro será lançada na Netflix no dia 7 de setembro e foi divulgado o seu primeiro trailer.

Bryan Cranston e Aaron Paul não estarão na nova temporada de Better Call Saul

Durante o painel que comemorou os dez anos da série Breaking Bad, o criador da série Vince Gilligan afirmou que os protagonistas Bryan Cranston e Aaron Paul não estarão na nova temporada de Better Call Saul, o spin-off que acompanha a transformação de Jimmy McGill em Saul Goodman.

Gilligan também aproveitou para lançar o trailer da temporada, que estreia aqui no Brasil pela plataforma de streaming Netflix no dia 8 de agosto.