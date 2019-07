Veja detalhes da 4ª temporada do 'Lady Night' com Tatá Werneck

Tatá Werneck e Ana Maria Braga na 4ª temporada do 'Lady Night' Foto: Juliana Coutinho / Multishow / Divulgação

O Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, terá sua 4ª e nova temporada estreando no Multishow a partir da próxima segunda-feira, 15. O primeiro episódio estará disponível ao público no Multishow Play a partir desta sexta-feira, 12.

Ao todo, serão 11 episódios, com entrevistas com Fátima Bernardes, Lulu Santos, Ana Maria Braga, Taís Araújo, Selton Mello, José Aldo, Deborah Secco, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Chay Suede e Larissa Manoela.

Apesar de a estreia na TV ocorrer apenas na semana que vem, é possível assistir a dois episódios da nova temporada no Multishow Play a partir da sexta-feira, 12, sendo o primeiro deles com "sinal aberto para não-assinantes por 30 dias", de acordo com o canal.

Tatá Werneck, que participou das gravações durante a gestação de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti, falou sobre a 4ª temporada do Lady Night.

"Terei para sempre a memória dos dias em que trabalhei grávida e entendi um pouco mais da doação visceral que é ser mãe. Só tenho a agradecer imensamente pela oportunidade de estar ao lado de convidados incríveis nesta nova temporada do Lady Night", afirmou Tatá.

Novos quadros da 4ª temporada do Lady Night

Na nova temporada do Lady Night, novos quadros serão exibidos, como o Responde Rápido Que Eu Tô Grávida, em que o convidado terá que responder lista de perguntas com a maior agilidade possível, e o Empresário de Merda, em que Tatá oferecerá duas "opções ruins" para que o convidado escolha uma delas.

No É Rúbrica ou Rubrica, a apresentadora e o convidado lerão textos no teleprompter e mudarão suas emoções. Em Porta-Retrato, Tatá Werneck mostrará fotos do convidado em diferentes situações, abordando suas escolhas ao longo da vida.

4ª Temporada do Entrevista com Especialista no Lady Night

Nas novas edições do quadro Entrevista com Especialista, um dos mais conhecidos do programa, em que Tatá Werneck faz "sabatinas surreais", serão entrevistadas as seguintes profissões: doula, padeiro, paraquedista, detetive, motoqueiro, velejador, filósofo, mestre cervejeiro e papai noel.

O Lady Night vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h30, a partir de 15 de julho, no Multishow.

A partir de 12 de julho, os dois primeiros episódios da 4ª temporada do Lady Night estarão disponíveis, "em caráter de degustação", no Multishow Play. O primeiro deles, com sinal aberto para não-assinantes por 30 dias.