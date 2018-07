Com quatro filhos e sócia de startup, veja como está a protagonista de 'Punky' hoje

Série foi originalmente exibida nos Estados Unidos entre 1984 e 1988 Foto: Divulgação

Lembra de Punky - A Levada da Breca, seriado norte-americano que foi febre no Brasil ao ser transmitido pelo SBT? Já faz 32 anos que ele estreou nos Estados Unidos, onde foi exibido durante quatro temporadas, entre 1984 e 1988. Depois desse tempo todo, a garotinha de visual multicolorido se tornou uma mulher, Soleil Moon Frye, mãe, dubladora e sócia-fundadora da startup Moonfrye, voltada a projetos lúdicos e criativos para a família.

A atriz é casada com o produtor de televisão Jason Goldberg há 18 anos. Com ele, Soleil teve quatro filhos, todos com nomes relacionados às artes: Poet Sienna Rose, de 11 anos, Jagger Joseph Blue, oito anos, Lyric Sonny Roads, de dois anos, e Story, nascido em maio.

Nas redes sociais, a artista compartilha imagens do cotidiano e, às vezes, lembranças da época que interpretou sua personagem mais icônica, como em fevereiro, quando o ator George Gaynes, seu pai em "Punky", faleceu aos 98 anos. Veja abaixo fotos de como ela está hoje.

