'Várias galhas, praticamente uma árvore', diz Claudia Leitte sobre já ter sido traída

Claudia Leitte e Eliana. Foto: Lourival Ribeiro/SBT

No programa Eliana deste domingo, 11, Patrícia Abravanel vai exibir a última matéria feita por Eliana antes de se afastar. No quadro, Claudia Leitte foi até à casa da apresentadora, onde as duas conversaram sobre filhos, relacionamentos e carreira.

Num dos momentos, a cantora fala sobre feminismo: "Tem uma onde de empoderamento feminino rolando e eu acho maravilhoso, mas eu gosto dessa coisa mulherzinha, gosto de ser esposa dele, não me vejo sem ele", disse ela, referindo-se ao marido Marcio. Ela ainda revelou que pensa em ter mais um filho para fazer companhia a Arthur, de cinco anos.

A conversa de Eliana e Claudia chegou até relacionamentos. As duas ouviam 50 Reais, de Naiara Azevedo, quando a apresentadora questionou: "Você já tomou um [par de chifres]?", ao que a cantora respondeu, rindo: "Várias galhas. Praticamente uma árvores. As árvores somos nozes", brincou.

As duas seguiram juntas para o SBT, onde iriam surpreender o casal do quadro Beleza Renovada, onde a participante são Marineide e Luiz, que ganham tratamentos de beleza e nos dentes.

Eliana se afastou do programa na semana passada, após anunciar que está passando por complicações em sua gravidez.