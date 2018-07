Valesca Popozuda arranca microfone das mãos de Faustão ao vivo

Valesca Popozuda teve atitude inusitada no quadro 'Dança dos Famosos' Foto: Reprodução/Globo

Valesca Popozuda arrancou o microfone das mão de Faustão nesse domingo, 2, durante a exibição do quadro Dança dos Famosos.

A cantora tentava convencer o apresentador a passar o microfone para Leona Cavalli cantar a letra de uma música.

"Ela [Leona Cavalli] fez um funk pra gente, em todos os ensaios ela cantou, ela representou", disse Valesca Popozuda.

Sem sucesso, Valesca não pensou duas vezes e puxou o microfone das mãos de Faustão e deu pra Leona: "Espera aí, Faustão, dá pra ela, dá pra ela".

Na competição, Leona Cavalli, Letícia Lima, Solange Couto, Valesca Popozuda e Sophia Abrahão dançaram ao som do funk carioca acompanhadas por bailarinos profissionais.

Na pontuação geral, Sophia Abrahão lidera com 89,3 pontos, seguida por Letícia Lima e Valesca Popozuda, ambas empatadas com 85,3 pontos. Leona Cavalli é a última da lista com 83,3 pontos.