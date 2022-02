‘Vale Night’: Confira teaser do novo filme com Linn da Quebrada e Yuri Marçal

Elenco conta com Linn da Quebrada, Yuri Marçal, Pedro Ottoni, Gabriela Dias e mais Foto: Querosene Filme

O novo filme nacional Vale Night, estrelado por Linn da Quebrada, Yuri Marçal, Pedro Ottoni, Gabriela Dias e grande elenco, incluindo Neusa Borges, tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros dia 17 de março.

A produção acompanha a história de Daiana (Gabriela Dias) e Vini (Pedro Ottoni), um casal da periferia paulista que, assim como qualquer outro casal com filho pequeno, sonha com um ‘vale night’.

Cansada de lidar com as responsabilidades do primeiro filho, Daiana resolve pegar um "vale night" para passar a noite com as amigas, mas para isso precisa deixar o filho com o pai da criança. Vini, também entediado, decide levar o bebê para o baile funk .

Tudo vai bem até que ele perde o menino e parte em busca da criança por toda a comunidade. O elenco conta ainda com Jonathan Haagensen, Maíra Azevedo (Tia Má), Sol Menezes, Lenita Oliver, Geraldo Mario, Natallia Rodrigues, Iara Jamra, Thiago Pinheiro e Digão Ribeiro.