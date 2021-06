Val Marchiori produz nova temporada do reality show 'Mulheres Ricas'

A socialite Val Marchiori. Foto: Instagram/@valmarchiori

Os bastidores e o dia a dia de mulheres da socialite brasileira são retratados no reality show Mulheres Ricas, que foi ao ar pela primeira vez, na Band, há quase dez anos. A segunda temporada foi ao ar em janeiro de 2013. O programa contou com as presenças das empresárias Val Marchiori, Narcisa Tamborindeguy, Débora Rodrigues, Lydia Sayeg e Brunete Fraccaroli.

Elas exibiriam o modo de vida extravagante que têm com suas famílias e amigos, com direito a maratona de compras, viagens exóticas e o uso de infindável de artigos de luxo.

Agora, Val Marchiori está produzindo a terceira temporada do reality show e recruta mulheres ricas que queriam participar. Nos stories do Instagram, a empresária disse que a joalheira Lidya Saye e Narcisa já foram confirmadas para a nova edição.

"Ele (Nelson Wiliams, advogado) que está me ajudando a encontrar mulheres para o Mulheres Ricas", enfatizou Val. Marcio Moraes será sócio dela. A previsão é de que Mulheres Ricas volte ao ar na Band em 2022.

No perfil no Instagram nesta sexta-feira, 18, Val Marchiori publicou um vídeo em que aparece sendo clicada por diversos fotógrafos ao mesmo tempo. "Buongiouno! Uma sexta-feira maravilhosa", escreveu na legenda das imagens.

Assista ao vídeo: