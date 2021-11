'Vai ser assustador, mas divertido', diz Cardi B sobre apresentar American Music Awards

A cantora Cardi B será a host da 49ª edição do American Music Awards, que ocorre em Los Angeles. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A rapper Cardi B disse que está com medo, mas animada para apresentar o American Music Awards pela primeira vez, evento de premiação da música que ocorre neste domingo, 21, em Los Angeles.

A nativa de Nova York disse que sabia que o trabalho seria intenso, mas queria retirá-lo de sua lista de desejos.

"Quero fazer tudo. Quero poder dizer: 'Eu fiz isso e aquilo'. Gosto que meu rosto esteja em todos os lugares, tipo, 'Sim, estou aqui'", comentou ela em entrevista à TV Reuters.

A maior preocupação da cantora é que o público não entenda o humor dela. "Meu maior medo é que as pessoas não riam das minhas piadas. Esse é o meu medo", falou. "Vai ser assustador, mas vai ser divertido."

Além de brincadeiras, ela planeja criar momentos de moda durante o evento. Neste ponto, está planejando de sete a oito trocas de roupa. "Vamos tentar fazer o máximo que pudermos, vamos correr de um lado para o outro. 'OK, rapazes, aqui estamos nós de volta'", disse ela, rindo.

Em setembro, Cardi B e o marido, o rapper Offset, deram as boas-vindas a um segundo filho. Ela disse que ainda está ocupada com o trabalho, mas tem objetivos claros.

"Eu quero lançar meu álbum para que eu possa sair em turnê no verão. Eu tenho que me apresentar no verão porque é quando minha filha está fora da escola. E eu quero ver minha filha em turnê comigo", ela disse, referindo-se a Kulture Kiari Cephus, de 3 anos.