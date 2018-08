Universo cinematográfico da Marvel deve ter personagens LGBT em breve

Kevin Feige, produtor do universo cinematográfico da Marvel, disse que em breve veremos personagens LGBT nos filmes do estúdio Foto: Bobby Yip/Reuters

O produtor do universo cinematográfico da Marvel, Kevin Feige, disse em entrevista ao site The Playlist que em breve veremos personagens LGBT nos filmes do estúdio. Perguntado diretamente sobre o assunto, Feige disse que em breve veremos personagens já conhecidos e também inéditos revelando sua sexualidade.

“Sim”, disse o produtor quando perguntado se o estúdio está planejando mostrar personagens LGBT nos filmes da Marvel. “Tanto personagens que vocês já viram quanto personagens que ainda não apareceram”, completou a resposta, sem dar maiores detalhes sobre o tema.

Os fãs dos filmes da Marvel já especulam há algum tempo sobre a presença de personagens LGBT. Taika Waititi, diretor do filme Thor: Ragnarok, disse em 2017 que a personagem Valquíria, interpretada por Tessa Thompson, teria uma cena em que ela se revelaria bissexual, mas que acabou sendo cortada na edição do filme.