Únicos reality shows que valem a pena são os que descobrem talentos, diz Sarah Shapiro

À direita, Sarah Shapiro e, com ela, Shiri Appleby, que interpreta Rachel em UnREAL Foto: Reprodução/ Instagram

Não é raro ouvir dizer que os reality shows tem pouco de "reality" e são armados para entreter o público. Sarah Shapiro foi, durante nove temporadas, produtora do The Bachelor e confirma que, na verdade, todos estes programas são feitos para que os telespectadores gostem.

Cansada da farsa, a norte-americana criou uma série de TV chamada UnREAL, que fala sobre os bastidores de um programa de namoro. A personagem principal, Rachel, é assistente de palco e é responsável por manipular o "reality". O objetivo da série, que estreia sua segunda temporada no dia 5 de setembro, é ser uma comédia que critica esse tipo de programa.

Mesmo cientes de que o The Bachelor era armado, o público continua a assistir o reality, que está no ar há 19 temporadas ininterruptamente. Para Sarah, o motivo para isso é que o público quer sustentar a ideia do "amor verdadeiro". "Acho que essa fantasia de princesa de que o príncipe encantado vai vir te salvar é muito tóxica", opinou.

A idealizadora de UnREAL acha que os reality shows fazem com que as pessoas passem a se ver como personagens, em vez de como seres humanos reais. No caso de The Bachelor, opinou Sarah, as espectadoras podem ser influenciadas a ver outras mulheres como competidoras.

No entanto, Sarah acredita que há um tipo de programa de TV que vale a pena: os talent shows. "Eu acho que nenhum reality é totalmente verdadeiro, mas acho que programas como The Voice e Project Runway são positivos, porque acham pessoas que têm talento e dão a eles uma chance", disse.

Para quem quiser começar a ver a série, exibida no Lifetime, mas não assistiu a primeira temporada, o canal fará uma recapitulação dois dias antes da estreia, no sábado, 3. Na nova temporada, Rachel é promovida a produtora da 14ª temporada de Everlasting e ela escolhe o primeiro pretendente negro do programa.