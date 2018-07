'Uma vez por ano, temos um dia de Seth e Blair', brincam Leighton Meester e Adam Brody

Adam Brody viveu Seth Cohen em 'The O.C.' e Leighton Meester interpretou Blair Walforf em 'Gossip Girl'. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Na última quarta-feira, 28, Leighton Meester e Adam Brody estiveram em um evento de caridade em uma escola em Los Angeles, parte do projeto Feeding America, para entregar marmitas para crianças que não têm o que comer. Em entrevista no local, o casal relembrou os personagens Blair e Seth, de Gossip Girl e The O.C.

O site Entertainment Tonight brincou com o fato de os dois personagens de séries juvenis icônicas terem ficado juntos na vida real. "Ocasionalmente, nós celebramos isso", brincou o casal. "Uma vez por ano, nós temos um dia de Seth e Blair - nós nos vestimos à caráter. É bom para dar risadas", brincou Brody.

"Isso não passa pela nossa cabeça, porque nós somos apenas duas pessoas comuns. Mas é legal para nós ver que isso deixa vocês felizes, é legal", disse Leighton.