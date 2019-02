‘Uma inglesa e um havaiano podem usar rosa’, declara Jason Momoa durante Oscar

O ator Jason Momoa, no Oscar 2019. Foto: Instagram/@prideofgypsies

Durante a cerimônia do Oscar 2019 neste domingo, 24, Jason Momoa e Helen Mirren chamaram atenção por vestirem roupas da mesma cor.

A atriz estava com um belo vestido longo em um tom de rosa bem chamativo. Já o ator de Game of Thrones estava com blazer e calça rosas.

“Os tempos mudaram! Uma inglesa e um havaiano podem usar rosa”, disseram os apresentadores, reforçando que cor não tem gênero. Eles foram aplaudidos pela plateia.

Jason Momoa, que aparentemente se divertiu muito na cerimônia, não cansou de compartilhar com os fãs os bastidores do Oscar 2019 no perfil oficial dele no Instagram.

No Brasil, o uso das cores nas vestimentas virou polêmica recentemente. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, declarou: "É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa". O vídeo com os dizeres da ministra circulou nas redes sociais e virou motivo de protesto na internet.

Atores, cantores, artistas e apresentadores de TV, como Luciano Huck e Angélica, também publicaram fotos para se manifestar sobre a polêmica.