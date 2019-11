'Uma das coisas mais incríveis que já fiz', diz Agatha Moreira sobre Josiane

Todos os casos de polícia de 'A Dona do Pedaço' ocorridos em São Paulo acabavam indo para as mãos do mesmo investigador, Camilo (Lee Taylor) e de sua equipe, posteriormente integrada também por Yohana (Monique Alfradique). Por exemplo, a 'queda' de Josiane na fábrica Bolos da Paz, que fica na região do bairro do Bixiga, próximo a onde ocorreu o atropelamento de Chiclete (Sergio Guizé) por Camilo, a morte do mordomo Jardel (Duio Botta), ocorrida em frente à estação Conceição, a agressão de Paixão (Duda Nagle) a Márcio (Anderson Di Rizzi) durante o casamento de Kim (Monica Iozzi), em uma igreja localizada em região afastada da cidade, ou a morte de Cosme (Osvaldo Mil) na mansão de Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natália do Valle), em região rica da cidade. Momentos após os crimes, sempre havia a presença dos mesmos nomes da polícia no local.

Foto: Reprodução de cena da novela 'A Dona do Pedaço' (2019) / TV Globo