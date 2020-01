'Um pouco assustado', diz Babu Santana sobre participar do 'BBB 20'

Babu Santana, do 'BBB 20' Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

O ator Babu Santana, 40, um dos participantes convidados do BBB 20, que estreia nesta terça-feira, 21, afirmou que está "assustado" em participar da 20ª edição do Big Brother Brasil.

"Vou me sentir feliz e um pouco assustado, eu acho. Feliz por estar em um programa ícone há tanto tempo. E assustado porque, até hoje, a exposição é algo com que ainda não me acostumei na minha profissão, e eu estou abrindo mais ainda essa janela", afirmou o ator, que já está confinado, em comunicado divulgado pela Globo.

Na sequência, Babu Santana conclui: "Mas eu já me expus tanto por muito menos, então está tranquilo [risos]. Estar no BBB é a maior viagem! Eu lembro até hoje da 1ª edição. Há 19 anos eu me divirto com o programa".

O ator é conhecido especialmente por seu trabalho interpretando Tim Maia nos cinemas (relembre aqui).

VEJA TAMBÉM: Conheça os participantes que estarão com Babu Santana no BBB 20