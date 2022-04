'Um mundo, inúmeras maravilhas': Netflix lança coleção para o Mês da Terra

'Um mundo, inúmeras maravilhas', nova coleção lançada pela Netflix, também contou com a ilustração de Leonardo Santamaria para o lançamento. Foto: Leonardo Santamaria

Para celebrar o Mês da Terra, comemorado em abril, a Netflix anunciou uma coleção de séries, filmes e documentários que falam sobre o futuro e as belezas do planeta. Reunindo mais de 170 conteúdos da plataforma, Um mundo, inúmeras maravilhas já está disponível a partir desta quarta-feira, 13.

Além de títulos que homenageiam a natureza, como Nosso Planeta e A Beleza Secreta dos Animais, a coleção traz aqueles que provocam um debate sobre o modo como os humanos habitam a Terra. Longas como Não Olhe para Cima, Okja e O Menino que Descobriu o Vento fazem parte do lançamento.

O serviço de streaming ainda separou títulos mais "leves", como Minimalismo Já, Amor em Obras e Waffles + Mochi.

No mesmo dia, a Netflix também lançou a série Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo. Dividida em cinco partes, o conteúdo conta com a narração do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e fala sobre a importância da preservação dos parques nacionais.

A nova coleção pode ser acessada pela própria plataforma pesquisando por Um mundo, inúmeras maravilhas ou Histórias da Terra.

Assista ao trailer de Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais