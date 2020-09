'Um Abraço em Beirute': TV Cultura exibirá especial solidário

Explosões no porto de Beirute, capital do Líbano, deixaram 190 mortos, 6.500 feridos e 300 mil desabrigados Foto: Lorenzo Tugnoli for The Washington Post

A TV Cultura irá exibir neste domingo, 20, o programa especial Um Abraço em Beirute, que contará com apresentações de artistas ao longo de duas horas. O objetivo é arrecadar doações para as vítimas das explosões do porto de Beirute, capital do Líbano, que ocorreu em 4 de agosto.

O programa é uma parceria com o Consulado Geral do Líbano no Rio de Janeiro. As doações, em dinheiro, poderão ser feitas a partir de um QR Code que aparecerá ao longo da transmissão. Os recursos serão recebidos pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira e enviados para a Cruz Vermelha do Líbano.

O especial vai ao ar às 15h, com exibição simultânea no site e perfil da TV Cultura no Twitter e no canal libanês LBCI.

Com apresentação de Adriana Couto, Chris Maksud e Marcelo Tas, o programa terá shows de cantores como Claudia Leitte, Roupa Nova, Sorriso Maroto, Gilberto Gil, Frejat, Daniel, Fagner, Lenine e da Orquestra dos Refugiados.

Ainda haverá uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Beirute e leituras de textos e poemas, realizadas por Fernanda Montenegro, Dira Paes, Osmar Prado, Drica Moraes, Stella Miranda, Guilherme Fontes e Maria Alice Mansur.

As explosões no porto do Líbano resultaram em 190 mortos, 6,5 mil feridos e 300 mil desabrigados e levaram a uma mudança de governo no país em meio a uma crise econômica e política. Recentemente, um incêndio no mesmo porto atingiu e destruiu os estoques da Cruz Vermelha no Líbano.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais