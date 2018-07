Último episódio de ‘GoT' dá mais uma pista sobre a origem de Jon Snow

Quem assistiu a 'Game of Thrones' com certeza ouviu em algum momento a teoria de que Jon Snow, filho bastardo de Eddard Stark com uma fazendeira, na verdade era filho da irmã de Eddard, Lyanna, com Rhaegar Targaryen, o que faria com que Jon fosse o herdeiro legítimo do Trono de Ferro, e não Stannis, Daenerys ou qualquer outro personagem que clama o título. A teoria foi basicamente confirmada no fim do episódio final da sexta temporada, o que levou os fãs à loucura no Twitter.

Foto: Cena da série 'Game of Thrones' / HBO