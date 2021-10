Twice faz performance de primeiro single totalmente em inglês no 'The Tonight Show'; assista

Integrantes do grupo k-pop Twice durante performance no 'The Tonight Show' Foto: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

As integrantes do Twice fizeram a performance do primeiro single totalmente em inglês. The Feels é a mais nova canção de trabalho das meninas do grupo de k-pop.

A atração foi exibida durante o programa de TV americano The Tonight Show, com Jimmy Fallon.

O grupo, formado pela JYP Entertainment, existe desde 2015, e é composto por nove integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu.

Em meados de agosto, Jeongyeon teve de se afastar por motivos de saúde.

No Twitter, os fãs do grupo repercutiram a performance no The Tonight Show.

"Tzuyu durante a apresentação de The Feels no programa 'The Tonight Show com Jimmy Fallon", escreveu uma internauta. "Esse olhar da Sana derrete qualquer um", disse outro.

Assista ao vídeo: