TV Gazeta completa 50 anos; relembre apresentadores que passaram pela emissora

Faustão, Cléber Machado e Galvão Bueno: apresentadores já passaram pela TV Gazeta. Foto: Globo / Divulgação

A TV Gazeta completa 50 anos de sua inauguração neste sábado, 25.

Inaugurada no dia do aniversário da cidade de São Paulo em 1970, a emissora situada na Avenida Paulista já contou com diversos apresentadores e jornalistas que ficarão conhecidos nacionalmente pelo público em suas passagens posteriores por outras emissoras.

Foi na TV Gazeta, por exemplo, que nomes como Galvão Bueno e Cléber Machado, narradores da Globo, tiveram suas primeiras experiências na TV.

Relembre alguns apresentadores que passaram pela TV Gazeta na galeria abaixo: