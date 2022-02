'Euphoria': Sydney Sweeney pediu corte de cenas sensuais de Cassie

Sydney Sweeney, atriz que interpreta Cassie em Euphoria, pediu cortes de cenas sensuais em segunda temporada da série Foto: Instagram/ @sydney_sweeney

A atriz Sydney Sweeney, que interpreta Cassie, em Euphoria, revelou que pediu para o editor Sam Levinson cortar algumas cenas onde a sua personagem aparece com os seios à mostra.

Para o site The Cut, Sydney revelou que na segunda temporada da série ela se sentiu mais confortável para dar opinião sobre a trajetória de sua personagem e que suas sugestões foram aceitas pelo diretor.

A sexualização da personagem em Euphoria está acompanhada de discussões sobre a aparência da atriz. Em 2021, Sweeney fez uma transmissão ao vivo no Instagram chorando após descobrir que era um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e estava sendo rotulada de "feia".

Para a segunda temporada da série, além do pedido para diminuir as cenas sensuais, Sydney também pediu para aumentar os momentos que tratam dos sentimentos de Cassie. Um dos episódios é a briga entre ela e Nate (Jacob Elordi), no quarto episódio da segunda temporada - que foi reescrito na hora das gravações por sugestão dos atores.

"Jacob e eu fizemos a cena da forma como foi escrita, e ficamos tipo: 'tem tatas outras coisas que estão acumuladas aqui, vamos continuar'", conta. No roteiro original, a cena terminava com Nate repreendendo Cassie por se relacionar com o ex-namorado de sua melhor amiga.

No entanto, Levinson decidiu reescrever o roteiro, que ficou com cinco páginas a mais para mostrar Cassie tendo um surto ao pensar que Nate a abandonaria por sua melhor amiga. "Eu deixei de lado qualquer julgamento sobre mim mesma, estou muito orgulhosa do colapso de Cassie nesta temporada", conclui Syndey Sweeney.