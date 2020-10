TV Cultura reprisará 'Roda Viva' com Zuza Homem de Mello

O pesquisador musical Zuza Homem de Mello Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

A TV Cultura anunciou a reprise do Roda Viva com Zuza Homem de Mello, escritor, jornalista e um dos mais importantes pesquisadores musicais do Brasil, que morreu no último domingo, 4. O programa vai ao ar na quinta-feira, 8, às 23h15.

Na ocasião, a bancada de entrevistadores foi composta por Humberto Werneck, Yacoff Sarkovas, Patrícia Palumbo, Eric Klug e Sérgio Molina, além de Ricardo Lessa como apresentador.

O Roda Viva com Zuza Homem de Mello foi exibido originalmente em 10 de junho de 2019, e é possível assistir à íntegra também no YouTube. Confira abaixo.