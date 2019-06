TV Cultura celebra 50 anos com lançamento de cinco livros

Capa do livro 'TV Cultura 50 anos', um dos cinco lançados pela emissora para comemorar 50 anos de história. Foto: TV Cultura/Divulgação

Para celebrar seus 50 anos de história, completados em 15 de junho, a TV Cultura lança nesta segunda-feira, 10, cinco livros que resgatam a história da emissora e trazem relatos dos principais programas.

Essa é apenas uma das ações comemorativas. Em maio, a exposição Entra Que Lá Vem História estreou ao público no Shopping Eldorado, em Pinheiros. A mostra se organiza em 40 ambientes e conta com figurinos e objetos originais dos programas, reproduções de cenários e sonoras extraídas do canal.

Os livros lançados são: TV Cultura 50 Anos, Almanaque dos 50 anos da TV Cultura, Almanaque Infanto-juvenil - Senta que lá vem história, Brasil Toca Choro e Retratos da Música Brasileira - 14 Anos no Palco do Programa Sr. Brasil da TV Cultura. O evento de lançamento, porém, é para convidados e ocorre no Museu da Imagem e do Som (MIS) a partir das 19h.

A obra TV Cultura 50 Anos, por exemplo, retrata a história da emissora pública e é dividida por décadas. Começa com o surgimento da televisão, nos anos 1950, passa pelos primeiros canais do Brasil e dá detalhes da criação da TV Cultura como televisão pública educativa, em 1969.

O Almanaque dos 50 Anos da TV Cultura, que tem como autor Elmo Francfort, conta com 346 páginas totalmente ilustradas, com um relato dos principiais programas da emissora nas últimas cinco décadas. A obra ainda destaca curiosidades de diversas produções e será publicada em multiplataformas.

Já o Almanaque Infanto-juvenil - Senta Que Lá Vem História, assinado por Sandro Casarini e Luiz Lentini, é ricamente ilustrado e reúne os programas infanto-juvenis que marcaram diversas gerações, como o Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, X-Tudo, Bambalalão e outros sucessos. O conteúdo também é interativo, com QR Codes para vídeos das séries.

O livro Brasil Toca Choro, nome de um projeto da emissora, reverencia um dos principais gêneros do Brasil, contando sua história por meio de diversos perfis, fotografias e fatos curiosos sobre compositores e intérpretes.

Já Retratos da Música Brasileira – 14 Anos no Palco do Programa Sr. Brasil da TV Cultura, do fotógrafo Pierre Yves Refalo, reúne e presta homenagens a artistas que se apresentaram no programa Sr. Brasil, com Rolando Boldrin, nos últimos 14 anos.

