TV Aparecida prepara programação especial para os devotos de Nossa Senhora  

Apresentadores da TV Aparecida se unem em programação especial de Nossa Senhora. Foto: Juan Ribeiro

A TV Aparecida irá apresentar uma programação especial para comemorar os 23 anos da Família dos Devotos, ou seja, os fieis que colaboram para as obras do Santuário Nacional de Aparecida, os projetos sociais e canais de comunicação (Rádio Aparecida, TV Aparecida e Portal A12). A ação inclui a cobertura da grande Romaria da Família no Santuário Nacional, que neste ano volta a ser de forma presencial, depois do período mais crítico da pandemia.

Desta sexta, 8, a domingo, 10, a emissora vai exibir uma programação temática. Apresentadores, jornalistas e missionários redentoristas formarão uma rede na grade da emissora nos segmentos de entretenimento, jornalístico e religioso.

Filmes inéditos, o musical exclusivo Especial Na Casa da Mãe e as transmissões da Santa Missa no Santuário completam as várias exibições ao longo de três dias e em diferentes horários.

Confira a programação especial completa:

Sexta-feira, dia 8 de julho, às 7h35

Bênção da Manhã Especial

Entrevista com missionário redentorista sobre a programação da Romaria, interatividade com os devotos, e pautas com dicas de alimentação e cuidados com a saúde em uma peregrinação.

Família dos Devotos Especial - 10h

Apresentação do padre Jonas de Pádua e Jéssica Fernandes. Entre outros assuntos, haverá um link com o padre Heliomarcos Costa Ferraz para falar sobre o aniversário da Família dos Devotos. No quadro “História de um Missionário”, com padre Vinicius Ponciano, o tema será “Valores da Família”.

Santa Receita Especial - 15h40

Com apresentação de Abiane Souza e Leonardo Roncon, a novidade do programa será a escolha e a preparação do bolo de aniversário da Família dos Devotos. Os internautas podem participar da votação para escolher entre o bolo floresta negra e o bolo com recheio de ameixa e doce de leite. Para votar, basta acessar o site.

Missa de Aparecida - Direto da Basílica Histórica - 18h

Celebração que abre oficialmente a Romaria

Terço de Aparecida Especial - 19h

Terço rezado na Capela das Confissões, no Santuário Nacional, pelo padre Antonio Maria e com a participação dos Missionários Redentoristas, padre Eduardo Catalfo e padre Camilo Júnior.

Central Família dos Devotos - 19h30

Com apresentação de padre Pedro Cunha, o programa festivo terá atendimento aos devotos, aconselhamento e dueto musical com as apresentadoras, Mariangela Zan e Irmã Grazielle Rigotti. Além delas, irão participar também da Central os padres Eduardo Catalfo, José Luís Queimado e a apresentadora Jéssica Fernandes.

Tela de Sexta: Filme inédito: Terra Santa - O Último Peregrino - 21h15

O documentário/drama espanhol conta a história de uma família em crise. Carmen vê seu casamento estagnado: seu marido não conta com ela e seus filhos não a entendem, principalmente Pedro. Ao propor uma viagem à Terra Santa, a tempestade é desencadeada e surgem sentimentos contraditórios, mas ela conseguirá convencê-los. (Classificação: 12 anos)

Sábado, 9 de julho

Terço de Aparecida Especial - 8h

O Terço rezado na Basílica Histórica terá a apresentação de padre Lucas Emanuel e Elaine Guimarães, com animação musical do organista do Santuário, Silvio Lino. Participam do momento oracional cinco famílias de representantes da Família dos Devotos. A cada mistério gozozo, uma família entregará flores a Nossa Senhora Aparecida e rezará a oração mariana.

Missa de Aparecida: Celebração em Ação de Graças pelo 23º Aniversário da Família dos Devotos - 9h

Sábado no Santuário Especial - 10h15

A apresentação do programa será de Irmão Alan Patrick, Camila Morais e José Eymard, com musical de Irmã Custódia Cardoso. Haverá entradas com os padres Reinaldo e Eduardo Catalfo, e a exibição de quadros “Contos e Cantos” e “Conhecendo o Santuário Santa Paulina”, bem como o game Baú Bíblico.

Missa de Aparecida: Celebração em Ação de Graças pelos Devotos Mirins - 12h

Central Família dos Devotos - 13h

Direto do Jardim Norte do Santuário de Aparecida estarão na apresentação Irmã Grazielle Rigotti e Letícia Andrade trazendo conteúdos sobre o projeto Jovens de Maria. No local haverá tenda digital, apresentação de dança, interatividade com os devotos e através das redes sociais. Já no espaço Devotos Mirins, no subsolo do Santuário, Rogério Chiaravalli e Karla Borges estarão com a Turma do Tijolinho. Serão feitas entrevistas com romeiros e suas famílias, e haverá atividades com as crianças.

Terço Solene e Consagração a Nossa Senhora Aparecida - 14h

No altar do Santuário será rezada a tradicional oração mariana do Santo Terço, seguida da Consagração Solene a Nossa Senhora Aparecida, com a participação dos Representantes da Família dos Devotos e a presença do Reitor, padre Eduardo Catalfo.

Central Família dos Devotos - 15h30

Apresentação de Abiane Souza e Léo Roncon, com a presença da repórter Letícia Andrade. O programa será uma homenagem aos devotos que fazem parte da Família e terá uma receita de família muito especial. Haverá musical e interatividade do público através de ligações. Estarão também presentes na Central os apresentadores: Rogério Chiaravalli, Bianca Láua, Ivy Leão, José Eymard, Camila Morais, Mariangela Zan, Bete Ribeiro, Padre Antonio Maria, Dani Espindola, Irmã Grazielle, Jéssica Fernandes, Guilherme Machado e Tijolinho.

Missa de Aparecida: Celebração em Ação de Graças pelos Jovens de Maria - 18h

Terço de Aparecida Especial - 19h

Momento oracional mariano com o padre Antonio Maria e o Missionário Redentorista, padre Camilo Júnior.

Especial Na Casa da Mãe - 19h30

Exibido da Capela São José, o especial traz um mix com músicas, reflexões, orações e agradecimentos a Nossa Senhora. Participam desse momento os missionários redentoristas: Irmão Alan Patrick, padres Camilo Júnior, José Luís Queimado, José Ulysses da Silva, Mauro Vilela e Eduardo Catalfo. E ainda Elaine Guimarães (organista do Santuário), Júnior Campos (musical Família dos Devotos) e os apresentadores da TV Aparecida, Mariangela Zan, Irmã Custódia Cardoso e Jéssica Fernandes. Alguns atores vão representar os devotos que trazem os agradecimentos de graças alcançadas deixados aos pés da Mãe Aparecida.

Domingo, 10 de julho

Missa de Aparecida (Missa de Envio) – Direto do Santuário Nacional – 8h

Terra da Padroeira - 9h

Com atrações musicais no palco do auditório da TV Aparecida, o domingo dos devotos ficará ainda mais animado com as modas sertanejas. Apresentação de Kleber Oliveira e participação do Menino da Porteira.

Sabor de Vida Especial - 13h

Com apresentação do Padre Chef e Letícia Andrade. Eles visitarão a Fachada Norte e a Cúpula do Santuário entrevistando o diretor de produção, Rômulo Barros. Participa também do programa a apresentadora Jéssica Fernandes, além de trazer entrevistas com devotos. Ainda serão preparadas pelo Padre Chef duas receitas no Hotel Rainha do Brasil: frango de padaria com batatas assadas e farofa, e de sobremesa, pé de moça. E será exibida uma reportagem sobre o projeto social "Mãos na Massa", do Santuário Nacional.

Kombina Especial - 14h

Apresentado por Bete Ribeiro, o programa terá artesanatos e uma boa prosa com a grande Família dos Devotos.

Cine Família (Filme inédito): Nos Caminhos de Deus - 15h

No auge de sua vida, Ryan enfrenta várias crises pessoais, financeiras e espirituais que acabam afetando sua família e a vida profissional. Enquanto recebe ajuda de seu pai, Ryan inicia uma jornada de renovação pessoal que o mudará para sempre. (Classificação: 10 anos)