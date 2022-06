TV Aparecida aposta em produções originais e exibe série 'Cartas Santas'

TV Aparecida aposta em produção original e apresenta série 'Cartas Santas'. Foto: Juan Ribeiro

A TV Aparecida decidiu investir em seriados próprios e vai exibir, a partir do dia 13 de junho, às 19h30, a minissérie Cartas Santas. Serão cinco episódios e, em cada um deles, o público irá conhecer a história de um santo.

Com roteiro e pesquisa de Felipe Pontes, a série mostra Santo Antônio, Santa Teresinha, São Francisco, Santa Rita e São Benedito escrevendo ou narrando sua história como uma carta para Deus.

"Por que não contar histórias de santos e santas de maneira dramatizada, como se eles estivessem escrevendo cartas a Deus no fim de suas vidas, relembrando sua trajetória na Terra até o dia de sua morte? Através deste questionamento, nós chegamos à ideia do Cartas Santas", explica Pontes. A ideia para o projeto surgiu em 2020, em meio a pandemia de covid-19.

Santa Terezinha, em trecho da série 'Cartas Santas', produção original da TV Aparecida, que será exibida em junho. Foto: Juan Ribeiro

Por causa das limitações impostas pela pandemia, as gravações começaram de maneira enxuta. O primeiro episódio produzido foi sobre Santa Rita, com quase todas as cenas filmadas com apenas uma atriz em cena, Isabel Ramos.

Com o passar do tempo e a chegada da vacina, dando segurança a produção, as filmagens chegaram até 60 pessoas, em uma cena de batalha, por exemplo.

Todos os episódios serão introduzidos pelo missionário redentorista José Luís Queimado. "É uma megaprodução lindíssima da TV Aparecida, que vai convidar as pessoas a olharem para a história dos santos e a se inspirarem nelas, a buscarem a santidade", diz o padre.

As cenas da minissérie foram todas filmadas em locações na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte paulista. Entre elas, o Mosteiro da Sagrada Face, em Roseira, o Seminário Franciscano Frei Galvão, em Guaratinguetá, nos trens da Estrada de Ferro Campos do Jordão, e a Ruína da Lagoinha, em Ubatuba.

Santo Antônio, um dos nomes escolhidos para os episódios da série 'Cartas Santas'. Foto: Juan Ribeiro

Todos os episódios terão audiodescrição e closed caption, e estarão disponíveis no hotsite, logo após a sua exibição na grade da TV Aparecida.

Episódios de 'Cartas Santas':

Santo Antônio de Pádua

Quando: Segunda-feira, 13 de junho

Santa Teresa do Menino Jesus

Quando: Terça-feira, 14 de junho

São Francisco de Assis

Quando: Quarta-feira, 15 de junho

Santa Rita de Cássia

Quando: Quinta-feira, 16 de junho

São Benedito

Quando: Sexta-feira, 17 de junho