'Turismo Macabro', 'Pixels' e outros: veja lançamentos da Netflix

A Netflix adicionou diversos novos filmes ao seu catálogo na reta final do mês de julho. Confira alguns dos lançamentos abaixo:

Turismo Macabro

O jornalista David Farrier vai em busca de lugares nada convencionais para passar as férias, como uma floresta assombrada, um lago radioativo, uma reconstituição da segunda guerra mundial ou uma cerimônia vudu, em países como como Benin, Cazaquistão, Colômbia, Chipre, Camboja e Indonésia.

A primeira temporada conta com oito episódios.

My Name Is Barbra

Boa pedida para quem gosta de produções mais antidas, o especial de TV foi produzido em 1965 e possui uma introdução com comentários feitos pela própria Barbra décadas depois.

Nele, Barbra canta e atua em três atos, acompanhada por diversos músicos.

Incríveis Por Dentro

Casas onde vivem pessoas excêntricas são o centro deste reality show que ganha 12 episódios em sua primeira temporada.

Desde decorações muito coloridas até cômodos inspirados em equipes esportivas, é possível encontrar até uma montanha-russa no quintal de casa.

Pixels

O filme estrelado por Adam Sandler e lançado em 2015 conta com temática e trilha sonora que garantem nostalgia a quem viveu na década de 1980.

A trama gira em torno de uma batalha travada entre alienígenas e terráqueos, quando os primeiros usam como 'armas' personagens de personagens clássicos de vídeogames.

O personagem de Sandler, que é amigo do presidente dos Estados Unidos, entra em uma equipe de bons jogadores para tentar salvar o planeta.

