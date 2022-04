'Túnel do Amor': Multishow divulga participantes de novo reality com Marcos Mion

Novo reality do Multishow, comandado por Marcos Mion, tem estreia marcada para 27 de abril. Foto: Marcelo Nunes/Multishow

Atualizada às 15h09 em 18/04/2022

Nesta segunda-feira, 18, o Multishow divulgou a lista de participantes do Túnel do Amor, novo reality sob o comando de Marcos Mion. O programa estreia no próximo dia 27, às 22h30, um dia após a final do BBB 22.

A nova produção contará com 10 duplas de amigos que ficarão confinadas em duas casas separadas e terão como missão ajudar um ao outro a arrumar um par perfeito.

Todos os participantes são anônimos e os episódios serão exibidos simultaneamente no canal de TV e no Globoplay. Na última semana, foi anunciado que Jojo Todynho será repórter da atração.

As duplas participantes são:

Marina e Luana;

Pedro e Daniel;

Malu e Darline;

Stefano e Felipe;

Andressa e Adriana;

Randerson e Danillo;

Duda e Carla;

Caio e Fabio;

Nina e Vanessa;

Otávio e Robson.