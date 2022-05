Túmulo dedicado a Dobby, de 'Harry Potter', pode ser removido de praia britânica

Túmulo do elfo Dobby, de 'Harry Potter', pode ser removido ou transferido da praia de Freshwater West, no País de Gales. Foto: Warner Bros.

O elfo Dobby foi um dos personagens mais marcantes da saga Harry Potter e protagonizou uma cena que leva qualquer fã às lágrimas durante o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte, último da série do menino bruxo.

Na adaptação para o cinema, Dobby morre no colo do protagonista em uma praia do País de Gales, a Freshwater West, em Pembrokeshire, e é enterrado no local.

Ao visitarem a praia, os admiradores da saga criaram um túmulo para homenagear o personagem, mas a situação saiu do controle.

Centenas de pedras e meias com referências à série cobrem uma boa parte da costa. Em Harry Potter, Dobby é um elfo doméstico que é liberto da servidão ao acidentalmente ganhar uma meia de presente de seu antigo dono, Lucius Malfoy. Na maioria das pedras que estão na praia britânica, os fãs escrevem a frase "aqui jaz Dobby, um elfo livre".

Porém, autoridades locais querem tomar providências para que a preservação da praia não seja ameaçada. O National Trust, organização de conservação do patrimônio no Reino Unido, encomendou uma pesquisa para que os visitantes escolham se o túmulo deve ser retirado ou não.

Com 30 questões, a "Freshwater West Sustentável – Feedback sobre ações emergenciais" dedicou duas para que os habitantes opinem sobre a homenagem do personagem.

Em uma delas, o participante pode dizer se apoia que o túmulo de Dobby seja removido e, em outra, se deve ser transferido para "um local adequado e acessível ao público".

No formulário, a National Trust afirmou que a área passou a receber mais pessoas recentemente e, por isso, passou a "sofrer mais pressão".

"O acesso à natureza e ao ar livre para todos é de vital importância, mas o aumento do número de visitantes aumentou a pressão sobre o meio-ambiente e as instalações. Isso não parece sustentável a longo prazo sem impactar negativamente esse lugar especial", disse a organização.

A pesquisa visa atender às "aspirações e preferências" dos visitantes e residentes da Freshwater West e estará aberta até o dia 7 de junho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais