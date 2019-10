'A Fazenda' 2019: Túlio Maravilha é eliminado e diz que 'já esperava' por isso

Aloísio Chulapa foi o 5º peão a ser eliminado em 'A Fazenda 10: Mais Conectada', exibida em 2018 e, assim como Dinei, fez xixi no chão do quarto após uma festa. Durante sua participação, ficou marcado por uma polêmica envolvendo sua relação com a cantora Perlla, com quem criou uma amizade na casa. A própria emissora, no programa 'Câmera Record', entrevistou o marido de Perlla e a esposa de Aloísio para falar sobre a questão após internautas nas redes sociais terem suposto uma traição: 'Inventaram muita coisa. Se ele [marido] não me conhecesse, eu teria perdido meu casamento. As pessoas tiraram outra conclusão', lamentou Perlla. Aloísio explicou: 'Era amizade. É que o povo é muito maldoso, leva para o outro lado. Nunca dormi com ela, nunca dei cantada nela'.

Foto: Reprodução de 'A Fazenda 10' (2018) / Record TV