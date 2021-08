'Tudum: Um evento mundial para fãs': Confira data, filmes e séries do evento

Maisa será a apresentadora do bloco Mais Brasil na Tela Foto: Vanessa Bumbeers / Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 25, a data da terceira edição do Tududm e detalhes das atrações. O festival dedicado aos filmes e séries da plataforma vai ocorrer no dia 25 de setembro.

No Brasil, o projeto já é conhecido em diferentes formatos: festival, almanaque e live. O sucesso foi tão grande que o streaming expandiu a ideia internacionalmente e agora prepara o Tudum: Um evento mundial para fãs.

Assim como no ano anterior, em 2021 o evento será realizado online. Em um mês, as maiores estrelas e criadores de conteúdo de vários países estarão juntos no palco virtual para contar novidades exclusivas de mais de 70 títulos.

Alguns deles são: novas temporadas de Stranger Things, Bridgerton e The Witcher, passando por La Casa De Papel e Cobra Kai, assim como os blockbusters Alerta Vermelho, Não Olhe para Cima, Resgate, Vingança & Castigo, The Old Guard e muito mais.

E o Brasil será representado. Maisa será a apresentadora do bloco Mais Brasil na Tela, exibindo com exclusividade as primeiras cenas das séries Maldivas e De Volta aos 15.

A transmissão começa às 13h (horário de Brasília) pelos canais da Netflix no YouTube em todo o mundo – incluindo o Brasil, além do Twitter e Twitch. No mesmo dia, terá um pré-show dedicado a conteúdos inéditos de anime a partir das 10h (horário de Brasília) no canal Netflix Anime.

Para mais informações, fique de olho no site do festival. Confira a lista completa dos filmes e séries que aparecerão no evento:

Aggretsuko: Temporada 4

Olhos de Gato

A Través De Mi Ventana

Alerta Vermelho

Arcane

Black Crab

Big Mouth

Bridgerton

Bright: Alma de Samurai

Cobra Kai

Colin em Preto e Branco

Cowboy Bebop

The Crown

De Volta Aos 15

Departamento de Conspirações

Desejo Sombrio

Não Olhe para Cima

Emily em Paris

Exército de Ladrões: Invasão da Europa

Ferida

A Atriz

Profecia do Inferno

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Jogo da Lava

La Casa De Papel

The Old Guard

O Homem das Castanhas

Ozark

Maldivas

My Name

Novo Mundo

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme

Rebelde

Resgate

Ritmo Salvaje

Sandman

Sex Education

O Mar da Tranquilidade

Soy Georgina

Stranger Things

Super Crooks

Ultraman: Temporada 2

The Umbrella Academy

Vikings: Valhalla

Vingança & Castigo

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous and African

