‘TUDUM’: Saiba tudo sobre os filmes que chegam em breve na Netflix; assista aos teasers

Dwayne Johnson apresenta seu novo filme 'Alerta Vermelho' Foto: Netflix

ATUALIZADA ÀS 16:35 DE 25/09.

Na tarde deste sábado, 25, a Netflix divulgou as novidades de suas produções durante o evento global TUDUM. As estrelas do serviço de streaming falaram sobre os filmes que chagam em breve na plataforma.

Os blockbusters Alerta Vermelho, Não Olhe para Cima, Resgate, Vingança & Castigo, The Old Guard e muitos outros foram apresentados pelas estrelas da Netflix.

Assista a seguir os vídeos das estreias da plataforma.

Alerta Vermelho O astro Dwayne Johnson apresentou as cenas exclusivas de Alerta Vermelho: o melhor investigador do FBI; a ladra de obras de arte mais procurada do mundo; e o maior golpista de todos os tempos. Assista ao clipe do filme de ação estrelado por Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Não Olhe para Cima Assista ao clipe exclusivo com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan e Jonah Hill do filme de comédia Netflix sobre um cometa em rota de colisão mortal com a Terra. Vingança & Castigo

O evento mostrou os bastidores deste faroeste do fora da lei (Jonathan Majors), que reúne seu bando em busca de vingança do homem que matou seus pais (Idris Elba). Veja o trailer da produção:

Através da Minha Janela

Assista imagens inéditas da adaptação cinematográfica do bestseller de romance onde uma garota tenta fazer seu vizinho se apaixonar por ela.

Resgate 2

Chris Hemsworth confirma que Tyler Rake está vivo na sequência do filme de ação.

Enola Holmes 2

A irmã mais nova de Holmes está de volta na companhia de Tewks.