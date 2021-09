‘TUDUM’: Netflix anuncia as novidades com imagens inéditas das séries; assista

Maisa Silva apresentou a história do TUDUM, evento da Netflix que começou no Brasil Foto: Netflix

ATUALIZADA ÀS 16:25 DE 25/09.

A Netflix divulgou as novidades de suas maiores produções na tarde deste sábado, 25, durante o evento global TUDUM. As estrelas do serviço de streaming falaram sobre as séries que estão para chegar na plataforma.

Grandes sucessos como Stranger Things, La Casa de Papel e Ozark são aguardados esperados pelos fãs.

Séries brasileiras também foram apresentadas: De Volta Aos 15, de Maisa Silva, e Maldivas, de Bruna Marquezine e Manu Gavassi.

Assista a cenas inéditas nos teasers liberados pela Netflix durante o evento.

Stranger Things

Direto do estúdio da 4ª temporada, que estreia em 2022, os atores de Stranger Things apresentaram um novo teaser de arrepiar.

La Casa de Papel

Alvaro Morte, o Professor, agradeceu o carinho dos fãs e apresentou as cenas inéditas do sucesso que chega aos seus capítulos finais.

Ozark

Jason Bateman, Marty Byrd, deu uma prévia do que será a quarta e última temporada de Ozark. "A família Byrde regressa. A sua jogada está cada vez mais arriscada", diz a sinopse.

De Volta Aos 15

Maisa Silva contou a história da criação do evento TUDUM, que começou em São Paulo com a apresentação de “euzinha”, como disse a atriz. Ela ainda anunciou sua nova série: De Volta Aos 15.

"Inspirada no livro da Bruna Vieira, De Volta aos 15 conta a divertida história sobre a auto-descoberta de Anita, interpretada pelas perfeitas Maisa, na fase jovem e Camila Queiroz, na fase adulta. Aos 15 anos, ela sonhava em crescer logo para deixar a pequena cidade no interior e viajar pelo mundo, mas aos 30, ela percebe que as coisas não são bem como imaginava", conta a descrição.

Maldivas

Mais uma série brasileira foi apresentada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi, que vivem as moradoras do Maldivas, um condomínio de luxo que será palco de uma comédia dramática sobre uma mulher em busca de respostas para a morte repentina de sua mãe.

Emily em Paris

Um teaser exclusivo anuncia a estreia da 2ª temporada em 22 de dezembro. A influenciadora digital norte-americana continua suas aventuras na Cidade Luz com mais descobertas, romances e choques de cultura.

The Crown

Uma mensagem exclusiva da sua nova rainha Elizabeth, Imelda Staunton, direto do set de The Crown, anuncia a estreia da temporada 5 para novembro de 2022.

The Umbrella Academy

O elenco de The Umbrella Academy revelou 20 fatos sobre a série direto dos bastidores da 3ª temporada.

Rebelde

Uma nova geração chegou ao colégio Elite Way School. O videoclipe oficial da série Rebelde mostra uma prévia de seu talento musical, que chega à Netflix em 2022.

Sex Education

O boletim especial dos estudantes da Moordale trouxe as boas novas sobre a renovação para a 4ª temporada de Sex Education. A 3ª temporada estreou em 17 de setembro.

Cobra Kai

A 4ª temporada estreia em 31 de dezembro com novas alianças na batalha pela alma de West Valley. Descubra mais na prévia de Cobra Kai.

Bridgerton

A série de sucesso da Shondaland convida os fãs a vestirem seus trajes de gala e se prepararem para novas paixões na 2ª temporada. Assista as cenas excluvivas:

The Witcher

Assista a cenas exclusivas do retorno de Geralt, Yennefer e Ciri ao mundo de The Witcher no novo trailer da 2ª temporada da série, que estreia em 17 de dezembro.

Desejo Sombrio

Assista à prévia exclusiva da 2ª temporada. "Seu desejo mais sombrio é ver Alma e Darío juntos novamente? Seu pedido é uma ordem. A temporada final de Desejo Sombrio estreia em 2022", revela a Netflix.

Vikings Valhalla

Conheça os heróis da nova aventura épica dos Vikings Valhalla, apresentando as lendárias histórias de alguns dos mais famosos Vikings que já viveram. Assista à prévia da série que estreia em 2022.

The Sandman

A adaptação de The Sandman, HQ criados para a DC Comics por Neil Gaiman, ganha uma prévia exclusiva durante o TUDUM. O autor, junto com Tom Sturridge (Sonho) e Kirby Howell-Baptiste (Morte), apresentaram também as novas páginas nas redes sociais de Sandman com pôsteres exclusivos dos personagens.

Colin em Preto e Branco

Assista ao clipe exclusivo de de Ava DuVernay e Colin Kaepernick sobre sua trajetória nos anos de colégio como atleta, e as experiências que o levaram a se tornar um ativista. Estreia na Netflix em 29 de outubro.

Arcane

A série animada Arcane chega à Netflix em novembro, anunciou Riot Games. Dos mesmos criadores de League of Legends, a história é ambientada na próspera região de Piltover e na oprimida cidade subterrânea de Zaun, e traz as origens de duas campeãs icônicas e do poder que irá separá-las.