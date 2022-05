'Tudo Igual... SQN', primeira série nacional do Disney+, ganha trailer; assista

Primeira série nacional do Disney+, 'Tudo Igual... SQN' foi gravada no Rio de Janeiro. Foto: Disney+

O Disney+ divulgou nesta segunda-feira, 10, o trailer de Tudo Igual... SQN, sua primeira série produzida no Brasil que chega ao catálogo do streaming no dia 25 de maio.

A produção é inspirada no livro infanto-juvenil Na Porta ao Lado da escritora Luly Trigo, que também trabalhou no roteiro da série ao lado de André Rodrigues.

Na trama, que se passa na cidade do Rio de Janeiro, a jovem Carol (interpretada Gabriella Saraivah) precisa superar os dramas da sua idade.

Também estão no elenco os atores Ana Jeckel, Clara Buarque, Daniel Botelho, Duda Matte, Guilhermina Libanio, Guthierry Sotero, Kiko Pissolato, Miá Mello e Ronald Sotto. A direção é de Juliana Vonlanten.

Ao todo, serão 10 episódios com duração média de 30 minutos cada. Assista ao trailer: